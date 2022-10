Voetbal kort | Alle beschuldigingen tegen Neymar ingetrokken, Bayern München-trainer ‘geen helderziende’

Tom Beugels­dijk heeft zin in clash met ADO en gaat vriend Verheydt aanpakken: ‘Als hij klaagt, lach ik hem uit’

Tom Beugelsdijk is een ADO Den Haag-man in hart en nieren, maar afgelopen zomer koos de 32-jarige verdediger voor een avontuur bij Helmond Sport. Een gesprek met de cultheld over een terugkeer in Den Haag die er niet van kwam, zijn eerste maanden in Brabant én het spelen tegen vriend Thomas Verheydt. ,,Een terugkeer bij ADO was mooi geweest.”

