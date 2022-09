Voetbal kort | Brian Brobbey onzeker voor Jong Oranje, nieuwe prijs bij Gouden Bal-uitreiking

Column Sjoerd Mossou | Louis van Gaal had deze week weer eens een bui van schaamtelo­ze onbeschoft­heid

Columnist Sjoerd Mossou schrijft over het gedrag van Louis van Gaal op de persconferentie van maandag. ,,Voor iemand die graag over normen en waarden oreert, zich geregeld mengt in maatschappelijke thema’s, en die prat gaat op zijn voorbeeldfunctie als sterke leider, was dit een wereldvreemd en belachelijk optreden.”

11:05