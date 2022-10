Voetbal kort | Clubeigenaar Portland weg na misbruikrapport VS, Jong PSV - Jong Ajax in Philips-stadion

Rechtbank begint deze maand met strafzaak tegen Quincy Promes

De rechtbank in Amsterdam begint op 21 oktober met het strafproces tegen voetballer Quincy Promes. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 30-jarige oud-Ajacied van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

