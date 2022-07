Voetbal kort | Geen vier op een rij voor Erik ten Hag met ManUnited, fans Jong Ajax mogen niet naar ADO

'Het lijkt net of Van Domselaar er al jaren staat’

Oranje is wereldkampioen. De Nederlandse hockeydames trokken zondagavond voor de derde keer op rij aan het langste eind in de finale. Ondertussen bereikten de Oranje Leeuwinnen de kwartfinale van het EK in Engeland. Bij de Leeuwinnen maakt Daphne van Domselaar een opvallend goede indruk. Dat en meer bespreken Diana Kuip en Gregory Sedoc deze week in de zomerserie EWA.

18 juli