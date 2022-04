Voetbal Kort | Geschorste landen gewoon in loting Afrika Cup

Dusan Tadic niet te spreken over dramati­sche tweede helft: ‘Je mag niet verliezen in vijf minuten’

Dusan Tadic was diep teleurgesteld met de tweede helft van Ajax in de bekerfinale tegen PSV. Binnen vijf minuten kregen de Amsterdammers twee doelpunten om de oren, die ook eindstand (1-2) bepaalden. ,,Dat is te makkelijk”.

17 april