Voetbal kort | Liverpool mist Konaté bij Premier League-start, stadion Heracles mag weer vol

Eerste doelpunten­ma­ker van Ajax in de eredivisie overleden

Loek den Edel, de eerste doelpuntenmaker van Ajax in de eredivisie, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij speelde tussen 1954 en 1959 in de hoofdmacht en kwam in totaal tot 108 wedstrijden, waarin hij 56 keer scoorde.

2 augustus