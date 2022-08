Voetbal kort | Mourinho belangrijk voor Wijnaldum bij transfer, Ancelotti onderschat Frankfurt niet

Waarom Thijs Dallinga voor Franse promoven­dus koos: ‘Ze gaven me een gevoel dat ik bij Excelsior ook al had’

Na een magisch seizoen bij Excelsior wil topschutter Thijs Dallinga (22) nu furore maken bij het Franse Toulouse. Zijn start was in ieder geval veelbelovend: de spits was tijdens zijn debuut direct trefzeker.

9 augustus