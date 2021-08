Voetbal Kort | Nederlands elftal 12de op FIFA-wereldranglijst

Erik ten Hag niet verbaasd na pak slaag van PSV: ‘Zijn er gewoon nog niet klaar voor’

7 augustus Trainer Erik ten Hag van Ajax had een eenvoudige verklaring voor de nederlaag van Ajax tegen PSV (0-4) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. ,,We hebben nog te veel spelers die niet helemaal fit zijn op het veld staan”, zei hij. ,,Dan win je dit soort topwedstrijden niet. We zijn er nog niet klaar voor.”