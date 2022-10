Voetbal kort | Speler Brighton (24) stopt wegens hartprobleem, vrouwen Bayern in Allianz Arena

Column Hugo Borst | Excuses van Iker Casillas? Het kwaad is al geschied, co­ming-out is een ernstige zaak

Columnist Hugo Borst schrijft over ,,schijtlollige voetballers” Iker Casillas en Carles Puyol na de tweets van zondagmiddag. ,,Ze hebben hun excuses aangeboden (Casillas beweert gehackt te zijn. Jaja.), maar het kwaad is geschied. Coming-out is een ernstige zaak.”

