Voetbaladvocaat: ‘FC Emmen heeft zeker kans om rechtszaak over shirtsponsor te winnen’

,,FC Emmen heeft zeker een goede kans om de zaak te winnen”, zegt voetbaladvocaat Christian Visser. ,,Het is vooral opvallend dat andere clubs EasyToys wel als sponsor mogen hebben. Zo is er op de website van FC Groningen te zien hoe een delegatie van de club naar het bedrijf gaat en zelfs een goodiebag meekrijgt. Een aantal jaren gelden hadden veel clubs ook een sponsorovereenkomst met Pabo, een soortgelijk bedrijf als EasyToys. Dat was toen gewoon aanvaardbaar. De KNVB stelt dat de sponsordeal in strijd is met goede smaak of fatsoen maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak.”



Het argument dat er een gokbedrijf als TOTO wel veelvuldig aanwezig is op de shirts van betaald voetbalclubs is dan weer geen tegenargument. ,,Als mens kan je daar alles van vinden maar dat is maar net hoe dat reglement wordt ingevuld.”