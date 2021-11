Voetbalanalytici over hun vak: ‘Op straat zeg ik hetzelfde tegen je als op tv’

Haller te goed voor Ajax? ‘Bij Dortmund werd hij al genoemd als opvolger van Haaland’

Toen Ajax in januari Sébastien Haller kocht, was de vraag of de recordaankoop wel de oplossing van het spitsenprobleem was. Aan het eind van 2021 kan de vraag na een krankzinnige serie in de Europese koningsklasse worden omgedraaid: is Haller niet te goed voor Ajax?

25 november