Voetbalclubs willen competitie stilleggen, KNVB denkt na over schrappen winterstop

Keuken Kampioen Divisie De Graafschap op leeg Vijverberg niet langs Telstar, FC Eindhoven haalt uit met publiek op tribunes

De Graafschap is er in de Keuken Kampioen Divisie op eigen veld niet in geslaagd Telstar te verslaan. Op de Vijverberg werd het 1-1. Telstar kwam pas in de 86e minuut op gelijke hoogte dankzij Glynor Plet, die een strafschop benutte.

16:44