Voetbalfans: Ajax heeft geen recht op de landstitel

Door Nik Kok



Zo’n 33 procent van de voetbalfans stelt dat Ajax wel een landstitel zou mogen bijschrijven. 18 procent heeft daar geen mening over. Ajax staat op de eerste plaats in de eredivisie, terwijl het evenveel punten heeft als de nummer twee AZ. De Amsterdammers hebben een beter doelsaldo.



Omdat het seizoen noodgedwongen moet worden beëindigd door de gevolgen van de coronacrisis, is het nog de vraag welke club er daadwerkelijk kampioen wordt en wie er de Champions League in gaat. Morgen wordt daarover een beslissing genomen door de KNVB in samenspraak met de betaald voetbalclubs. Dan wordt ook besloten welke clubs in de voorronde van de Europa League moet spelen en welke clubs al zijn gekwalificeerd voor dat toernooi.