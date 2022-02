Voetbalfans staan in digitale rij voor kaartje: ‘Laat me alsjeblieft weer in die Kuip zitten’

De Zierikzeese Misha heeft best wat spannende momenten beleefd als Feyenoord-supporter. Toezien hoe je club het kampioenschap dreigt te verspelen, zoals in 2017 tegen Excelsior, kan tenslotte best op je zenuwen werken. De daaropvolgende week op de tribune getuige zijn van een alsnog behaald titelfeest na een daverende 3-1 zege op Heracles leverde minstens zoveel gierende emoties op. Toch is er altijd nog een overtreffende trap. Dat ervoer hij maandagavond, toen hij in een Rotterdams restaurant achter zijn laptop was gekropen, vurig hopend dat hij via de digitale clubkassa een kaartje kon bemachtigen voor de stadsderby Feyenoord-Sparta van zondag. ,,Wát een spanning”, zegt Misha, een van de drijvende krachten achter supporterspodcast Kein Geloel. ,,Je zit continu naar dat scherm te staren en het enige wat je denkt is: laat me alsjeblieft weer in die Kuip zitten. Echt, de tijd kroop voorbij.”