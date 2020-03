Voetbalmakelaar Albers: Transferperiode wordt anders, al blijven grote clubs wel betalen

De voetballers en trainers van Albers zijn actief over de hele wereld. Ze ervaren de coronacrisis ieder op hun eigen manier. Frank de Boer traint al tien dagen niet met Atlanta United en zit thuis in quarantaine. Spits Bjørn Johnsen heeft de training in Zuid-Korea juist weer hervat. En Donny van de Beek leek tot voor kort bezig met zijn laatste maanden bij Ajax. Hij traint elke dag alleen in Nijkerkerveen. Hoe gaat zijn zomer eruit zien? Als de Premier League niet kan worden afgemaakt, kost dat de Engelse clubs ruim 1 miljard euro. In de Spaanse La Liga dreigen teams 900 miljoen euro mis te lopen. Is er nog geld voor grote transfers? ,,Ik denk dat de grote clubs wel betalen als ze een speler graag willen", voorspelt Albers. ,,Maar de transferperiode wordt anders. Kleinere clubs hebben sponsors die het nu ook moeilijk hebben.”

,,Misschien krijgen we nu wel transferbedragen die na deze situatie met corona meer marktconform zijn", speculeert Albers. ,,Kijk naar AZ. Viergever en Gudelj waren spelers van 4 of 6 miljoen. Maar nadat Vincent Janssen voor 22 miljoen euro was vertrokken naar de Spurs, is de marktwaarde van de AZ-spelers ook naar een ander level gegaan. En bij Ajax is er heel veel geld voor De Ligt, De Jong en nu Ziyech betaald. Maar als de topclubs vertrouwen hebben in grote talenten, dan blijven ze goed betalen. Alleen is de vraag hoeveel. Ajax hoeft niet te verkopen als het gewenste bedrag niet op tafel komt, maar clubs als PSV en AZ inmiddels misschien wel. En wat zijn de gevolgen voor Feyenoord? Daar werden de spelers de laatste maanden eindelijk meer waard. Hoe is dat nu?"



,,Belangrijk is dat de bal weer gaat rollen", zegt Albers. ,,Maar het wordt anders. Overal. Ik liep net in Amsterdam. Daar liggen de rondvaartboten voor anker en zijn de winkels en restaurants dicht. Wie had dat gedacht?΅