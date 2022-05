Voetbalpodcast | ‘61 blessures in twee jaar bij PSV is een kolossaal aantal’

Het was een klein zinnetje in het artikel van Maarten Wijffels afgelopen maandag over PSV. Het aantal blessures bij PSV in de periode Schmidt: 61 in totaal. ,,Dat is een kolossaal aantal”, vindt Wijffels. ,,Het zijn niet allemaal spierblessures zoals Madueke bijvoorbeeld. Maar dan nog is het wel bizar veel. Daar ligt voor PSV wel werk voor de nieuwe trainer. Ligt het aan de velden? Het schoeisel? Is het onderbelasting voor spelers die weinig spelen? Daar zullen we naar moeten kijken.”