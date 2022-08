Voetbalpodcast | ‘Ajax heeft Cillessen niet nodig, die hebben genoeg routine’

Ook Ajax werd de laatste week gelinkt aan de doelman van Oranje. Mede door de falende Jay Gorter in de Johan Cruijff Schaal. ,,Ajax heeft al twee oude keepers. Waarom zou je dan nog een derde doelman op leeftijd halen? Je hebt Gorter toch? Die moet je niet gelijk afschrijven na één wedstrijd.”



De eredivisie gaat dit weekend van start. De vraag aan Wijffels is of de clubs er al klaar voor zijn? ,,Dat er in augustus nog veel transfers aankomen, dat is altijd zo. Ik denk dat je de eerste zes wel kan uittekenen in de eredivisie. Maar van plek zeven tot 18 kan het nog alle kanten op. Dick Lukkien zei onlangs dat het dit jaar makkelijker is om in de eredivisie te blijven dan te promoveren vanuit de Keuken Kampioen Divisie. Dat is wel eens anders geweest.”



