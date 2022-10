Voetbalpodcast | ‘Arne Slot heeft een beetje tegenwind, dat mocht ook wel een keer’

Een weekend waarin Feyenoord en Ajax niet in actie kwamen. De VAR was wel nadrukkelijk aanwezig, maar moet die niet een stuk sneller handelen? Verder aandacht voor de WK-sollicitatie van Xavi Simons, de worsteling van Arne Slot en de zoektocht naar een technisch directeur. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Sjoerd Mossou.

Xavi Simons is de laatste weken goed in vorm bij PSV en bewees afgelopen donderdag tegen Arsenal ook in topduels te kunnen schitteren. Het WK lonkt voor de 19-jarige aanvallende middenvelder. ,,Van Gaal heeft gezegd dat als een speler in topvorm is, hij hem meeneemt", zegt Gouka. ,,Simons is in topvorm. Waarom zou je die niet één van de 26 maken?”

Of misschien wel meer? Mossou: ,,Voor de voorste drie heb je Memphis en Bergwijn en een nummer tien. Memphis heeft nog steeds niet gespeeld. Bergwijn heeft het bij Oranje altijd goed gedaan, maar is tegengevallen op Champions League-niveau. En wie er op tien speelt ligt aan de rest van het middenveld. Daar liggen wel kansen voor Simons.”

Arne Slot kon dit weekend weer verder puzzelen aan zijn team na de late nederlaag bij Sturm Graz van afgelopen donderdag. ,,Feyenoord had misschien wel behoefte aan een wedstrijd na die nederlaag bij Sturm Graz. Voor Ajax was het ook wel goed geweest", aldus Gouka. ,,PSV zit na de zeges op Arsenal en NEC toch een beetje in een ritme. Al klinkt dat gek, want een week geleden was alles nog mis na die nederlaag in Groningen.”

Het drietal bespreekt ook de rol van de VAR. De stelling is dat een VAR binnen één minuut een beslissing moet nemen. ,,Dat zou ik geen gek idee vinden", reageert Mossou. ,,Als je binnen een minuut niet zeker bent, dan gaat de scheidsrechter door met de wedstrijd. Ook met buitenspel. Niet meer dat lijntje trekken tot je een ons weegt. Wat was er mis mee om bij twijfel het voordeel bij de aanvallende ploeg te leggen? En die minuut is meetbaar. Al wordt die VAR er bloednerveus van natuurlijk.”

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media