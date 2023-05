Voetbalpodcast | ‘Bij Ajax is het dit seizoen net zo dramatisch als destijds onder Jan Wouters’

De titelstrijd is nog niet officieel beslist, maar Feyenoord kampioen en PSV tweede lijkt wel de conclusie na dit weekend. Verder transfers, degradatiepijn in het Noorden en andere actuele zaken. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

Ajax en AZ streden zaterdagavond om plek 3 en Ajax vocht voor de laatste kans om tweede te worden in de eredivisie. De ploeg van John Heitinga bleef steken op 0-0. ,,De keren dat AZ de kans had om eerste te worden in de eredivisie lieten ze ook het na en nu weer”, zegt Wijffels. ,,Ze bleven in de Arena makkelijk overeind en deden niet onder voor Ajax. AZ had nu derde kunnen staan. De laatste speeldag is het AZ-PSV. Als PSV zeker tweede is en AZ wint dat duel.. Ajax moet dan naar FC Twente. Dus de strijd om plek drie ligt nog open.”

De Amsterdammers zakken langzaam weg in een moeras waar ze niet uit komen. ,,Bij Ajax is het net zo dramatisch als onder Jan Wouters eind vorige eeuw. In Europa vroeg uitgeschakeld. Gedoe met trainers. De toppers verloren. In de top onrust. Ajax heeft behoefte aan duidelijkheid. Niet alleen over de trainer, maar ook voor de spelers.”

Feyenoord won bij Excelsior en na afloop beklaagde Arne Slot zich over het kunstgras dat niet was besproeid. ,,Excelsior hoeft dat kunstgras helemaal niet te sproeien natuurlijk”, aldus Wijffels. ,,Dat had je kunnen voorspellen. Dat het eruit moet, dat is duidelijk. Maar zolang die mat er ligt hebben ze niet de verplichting naar de tegenstander om die mat zo perfect mogelijk erbij te leggen.”

Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels.