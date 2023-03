Voetbalpodcast | ‘Bij Ajax is iets geknakt, dit geeft Feyenoord niet meer weg’

Feyenoord wint voor het eerst sinds 28 augustus 2005 in Amsterdam. De titel komt steeds dichterbij voor de ploeg van Arne Slot. En kan Ajax zich opladen voor de strijd om plek twee? Verder boze trainers en bestuurders, supporters die eigen spelers slaan en degradatiestress. Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Johan Inan.

,,Als Feyenoord dit nog weggeeft, wanneer wordt je dan kampioen?”, vraagt Gouka zich hardop af. Inan: ,,Feyenoord zit in the winning mood. Het steekt bij Feyenoord zo goed in elkaar. Bovendien is het positiespel dik in orde en heeft de ploeg veel verschillende wapens.”

Door de 2-3 in Amsterdam is het gat tussen Feyenoord en Ajax nu zes punten met nog acht speelrondes te gaan. ,,Bij Ajax is er iets geknakt. Bij PSV weet je het hele weekend dat de twee bovenste ploegen tegen elkaar spelen en dan zelf niet winnen van Vitesse. Dit geeft Feyenoord niet meer weg”, zegt Gouka.

In de strijd om plek twee zag Ajax alleen PSV een punt dichterbij komen. Al zullen ze in Eindhoven meer hebben verwacht van het uitduel met Vitesse. Een schamel puntje was te weinig. AZ verloor bij FC Twente. Maar kan Ajax wel voor een tweede plaats spelen? ,,Dat is de vraag. Feyenoord heeft nu elke weekend competitie en midweeks beker of Europa. Dan houd je die spanningsboog, die ontbreekt bij Ajax. Het kan zomaar zijn dat ze alles weggeven in een paar weken", zegt Inan.

Verder bespreken ze de onrust bij FC Groningen en FC Utrecht en de tirade van Spurs-coach Antonio Conte.

