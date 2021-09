Voetbalpodcast | ‘Denzel Dumfries moet toch in een pindakaasreclame’

In de AD Voetbalpodcast van 30 september werpt presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Mikos Gouka een blik op de wedstrijden in de Europa League en Conference League. Vier Nederlandse clubs komen in actie: PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ.

In Rotterdam liet Arne Slot weten dat ‘we Slavia Praag echt niet groter moesten maken’. Daarmee laat de trainer van Feyenoord een nieuw soort zelfvertrouwen zien in vergelijking met de voorronde-wedstrijden tegen bijvoorbeeld Elfsborg. ,,Er is een dosis zelfvertrouwen bijgekomen in Rotterdam. Hij had kunnen zeggen dat Slavia vier internationals heeft, 54 wedstrijden op rij niet heeft verloren en Feyenoord doet het al jaren niet goed in Europa. Maar er is bij Feyenoord wel wat veranderd. Slot wil niet wegkruipen. En terecht.’’

De man in vorm is Guus Til. Hij werd gehuurd van Spartak Moskou, maar de kans dat Feyenoord Til ook kan overnemen lijkt, om financiële redenen, niet groot. Gouka: ,,Hij moet het hebben van diepgang en loopacties. Til is niet het megatalent van Nederland. Hij heeft een trainer nodig die het in zijn spel ziet zitten. Zoals Arne Slot. Ik weet niet of de clubs in de rij staan voor hem.’’

Tanane buitencategorie

De clubs stonden deze zomer ook in niet in de rij voor Tanane. De aanvaller van Vitesse bleef in Arnhem, maar is nu uit de selectie gezet door zijn trainer Letsch voor het duel met Stade Rennes. ,,Tanane had verkocht moeten worden’’, reageert Mikos Gouka. ,,Dat was voor beide partijen goed geweest. Tanane ziet jongens op het veld en ziet ook dat hij ze maar half zo goed zijn als hij is, terwijl hij op de bank zit. Tanane is buitencategorie in de eredivisie. Hij tilt Vitesse van een 6 naar een 8.’’

Tot slot werken Gouka en Verhoeff nog een concept uit voor een pindakaasreclame met Denzel Dumfries. Gouka: ,,Hoe snel hij weer bij Inter naam maakt… Die dendert gewoon door aan de zijkant daar. En dat biedt ook houvast voor alle amateurvoetballers. Je hoeft niet het talent van Sneijder of Van Persie te hebben, mentaliteit is ook wat waard. Dat er nog geen pindakaas reclame is gemaakt met Denzel.’’

Verhoeff: ,,We kunnen ook een hastag ervan maken toch? #ikdenzel’’

Gouka: ,,Of #ikdenzeldoor.’’

