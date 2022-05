Voetbalpodcast | ‘Een Spaans-Engelse finale heeft meer romantiek en glamour’

Halve finales in de Europese toernooien. Ten Hag heeft zijn eerste liedje al in Engeland. Het rapport Overmars. Transferzaken en ander voetbalnieuws. Het zit allemaal in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het vandaag met Sjoerd Mossou.

Villareal-Liverpool leek op voorhand een duel zonder spanning. Maar de Spanjaarden maakten het nog een wedstrijd door bij rust met 2-0 voor te staan. Uiteindelijk won Liverpool wel met 2-3. ,,Het was reclame voor het voetbal. Door die 2-0 in Liverpool leek het een formaliteit. Dan zie je ook dat het terecht is dat Villareal de halve finales van de Champions League haalt”, zegt Mossou.

,,Ik denk niet dat het in de rust heeft gestormd in die kleedkamer van Liverpool. Dit Liverpool is zo goed en heeft zoveel geloof in zichzelf dat ze erop vertrouwen het te kunnen rechtzetten.”

Nu de ene finalist van de Champions League bekend is, is de vraag wie wens je als tegenstander? City of Real Madrid? Mossou: ,,Ik ben voorstander van een finale met twee teams die niet uit hetzelfde land komen. Dan zou je zeggen Real Madrid. Een Spaans-Engelse finale heeft meer romantiek en glamour. Maar als je naar het voetbal kijkt dan verdient City het wel natuurlijk. Liverpool en Manchester City zijn wel de beste teams in Europa op dit moment.”

Na de 4-3 in Manchester kijken veel mensen reikhalzend uit naar de return. Zou het weer zo’n goede wedstrijd worden? ,,Je zou bijna zeggen tegen Guardiola: doe gewoon wat je altijd doet. In het verleden haalde hij in eindfases van een toernooi gekke trucs uit. En niet met succes. Doe het niet en je hebt de meeste kans om te winnen.”

,,Dat geldt ook voor Feyenoord. Volle bak voetballen is denk ik ook een goede manier om de zenuwen van je af te spelen in Marseille donderdag. Ook mentaal belangrijk. Want je speelt toch een halve finale in een vijandig stadion.”

Verder bespreken ze transfergeruchten bij PSV en het afschaffen van de uitgoals bij de play-offs in Nederland.

