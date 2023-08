Voetbalpodcast | ‘Het was gewoon een hele domme actie van Pierre van Hooijdonk’

,,Dit soort incidenten zoals met Steijn en Van Hooijdonk komen snel, worden heel groot, maar daarna waait het ook weer snel over’, reageert Mossou op de vete. ,,Wist je dat Steijn als nieuwe trainer van NAC Breda Van Hooijdonk heeft gevraagd om zijn assistent te worden? Toen begon de wederzijdse achterdocht.”



De wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles wordt verplaatst om de Eindhovense club optimale voorbereiding te geven op het duel met Rangers. ,,Ik had ook gewoon gespeeld in de eredivisie. Nu is de wedstrijd verplaatst naar eind september, maar dan wordt het programma alleen maar voller. Nu heb je nog wat ruimte. Bovendien moeten ze straks ook twee duels in de week spelen.”