Voetbalpodcast | 'Iemand van het niveau Gakpo haalt PSV niet snel binnen’

Arne Slot en Feyenoord beginnen 2023 met de nodige uitdagingen. Alles leek goed bij Feyenoord tot ze in één week verdediger Gernot Trauner en middenvelder Quinten Timber voor langere tijd kwijtraakten. ,,Trauner is echt een zware aderlating. Timber is nog niet de onmisbare schakel bij Feyenoord gebleken. Maar Trauner is defensief met bijvoorbeeld koppen heel belangrijk”, zegt Mikos Gouka.



,,Feyenoord is verrassend koploper, maar om kampioen te worden moet het beter dan voor de winterstop. Maar kan dat als je deze twee spelers mist en niet diep in de buidel tast om vervanging te halen? Mogelijk kan je aan het einde van de maand versterking halen, maar dan kan het seizoen al gespeeld zijn.”