Voetbalpodcast | ‘Je kunt zien dat er nieuw elan in Ajax zit’

,,We moeten vaker de prestatie benadrukken van de amateurclub in de beker”, begint Wijffels gelijk na de 2-3 zege van Spakenburg op FC Groningen. Het was de tweede stunt in het bekertoernooi deze week. ,,Vaak wordt gezegd blamage van de profclub, maar Spakenburg wint in de Euroborg van FC Groningen. Het was niet op een amateurveldje met veel gedoe eromheen.”