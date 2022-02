Voetbalpodcast | ‘Optreden van Edwin van der Sar was een lijdensweg’

Een week lang bleef het stil rondom Van der Sar, maar zondag verscheen hij voor de camera’s en bij de schrijvende journalisten met zijn verhaal rondom het vertrek van Marc Overmars. ,,Je snapt gelijk waarom hij niet eerder voor de camera is verschenen’’, analyseert Mossou het optreden van de voormalig doelman. ,,Dit was eigenlijk niet te doen. Hoe is het mogelijk dat de directeur van de grootste club van Nederland zo warrig en ogenschijnlijk onvoorbereid aan een interview begint. Hij had zijn feiten niet op orde en dat moet wel bij dit onderwerp.’’