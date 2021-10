Voetbalpodcast | ‘Prestaties Ajax zijn vooral goed voor PSV’

Een Europees avondje voetbal met vier Nederlandse clubs die in actie komen: PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreken verslaggever Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff de wedstrijden van die teams. Maar ze komen ook terug op Ajax.

Met de overwinning van Ajax op Dortmund komt plek 6 op de coëfficiëntenlijst steeds meer in zicht. Helemaal als de andere Nederlandse clubs vanavond ook winnen. ,,Na zo’n overwinning van Ajax hoor je gelijk dat het goed is voor het Nederlandse voetbal”, zegt Mossou met een glimlach. ,,Maar ironisch genoeg zijn die prestaties van Ajax vooral goed voor PSV. Het zijn concurrenten, maar voor de Eindhovense club is het zo belangrijk dat er een tweede Champions League-plek komt voor Nederland. De financiële kloof wordt megagroot, in de Champions League worden de inkomsten over twee jaar verdubbeld.”

Ajax staat internationaal wel op de kaart dankzij de prestaties in Europa dit seizoen. Moet er gevreesd worden voor een leegloop aan het einde van dit seizoen? ,,Als je kritisch kijkt naar de generatie 2018/2019, Van de Beek, De Jong, De Ligt. Die hebben het nog niet helemaal waar gemaakt. Misschien dat het topclubs wat terughoudender maakt. Bovendien hoeft Ajax geen spelers te verkopen. Die positie hebben ze nu. Ze zijn financieel zo machtig. Ze kunnen kiezen wie ze laten gaan. Twee of drie spelers verkopen en met de rest ga je door.”

In de Champions League won Barcelona gisteravond van Dinamo Kiev met 1-0. Niet het spel van Barcelona ergerde Mossou, maar het publiek. ,,Als je de sfeer in de Arena vergelijkt met Barcelona...Wat een verschrikkelijk publiek in Barcelona. Er is geen Europese club van naam met zulk bioscooppubliek. Het is wel de meest overschatte voetbalsfeer van Europa.”

Verder spreken ze over de kansen van PSV tegen AS Monaco. Is Feyenoord opgewassen tegen Union Berlin? Tottenham komt zonder vedetten naar Arnhem en Cluj leert AZ kennen.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media