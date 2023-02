Voetbalpodcast | ‘PSV kan wel weer eens Europees succes gebruiken’

Ajax en PSV komen vanavond in actie in de tussenronde van de Europa League. Ajax tegen Union Berlin. PSV speelt in Spanje tegen Sevilla. Hoe staat de ploeg van Ruud van Nistelrooij ervoor? Etienne Verhoeff bespreekt het met PSV-watcher Rik Elfrink. Verder komt Mohamed Ihattaren aan bod, racismestraffen in Brazilië en Frenkie vs. Erik.

De trainer van PSV zei op woensdag dat zijn ploeg langzaamaan verbetert. Elfrink: ,,PSV was lange tijd een gruwel voor statistici. Je kon er geen peil op trekken. De laatsten weken in de competitie lijkt het iets stabieler. Tegen FC Groningen hebben ze lekker kunnen uithalen, maar dat is natuurlijk geen graadmeter. Al is PSV de laatste weken niet door een ondergrens meer heen gezakt.”

Daarbij lijkt Van Nistelrooij nieuwe keuzes te hebben gemaakt in zijn basis. ,,Het centrum André Ramalho en Jarrad Branthwaite blijft bij PSV voorlopig staan. Ik denk dat Armando Obispo zijn plek in de basis kwijt is. PSV hoopt Branthwaite over te nemen van Everton, maar er zijn meer clubs geïnteresseerd. Dus dat maakt een transfer wel gecompliceerd. Hij is voor Engelse clubs interessant, want hij is jong en home grown.”

Sevilla is meervoudig winnaar van de Europa League de laatste jaren. In La Liga staat het team nu twaalfde. ,,Het is wel weer eens tijd dat PSV Europees succes boekt. De wedstrijd tegen Atlético Madrid in 2016 waren ze voor het laatst dicht bij iets dat kon beklijven.”

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

