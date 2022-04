Wie heeft het zwaarste programma van de kampioenskandidaten in de eredivisie? Hoe is het in Qatar? Welke poule zou een poule des doods kunnen worden voor Oranje en wat is gunstig? En een streep door de Beneliga. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels, die voor AD Sportwereld in Qatar zit voor de loting van het WK.

,,Ik heb het hotel bezocht waar het Nederlands elftal zal verblijven tijdens het WK in Qatar en het trainingscomplex’’, vertelt Wijffels over zijn eerste dag in het Midden-Oosten. ,,In minder dan tien minuten zit Oranje van het hotel op het trainingscomplex. En volgens mijn chauffeur was het nu nog druk. Daar zal Van Gaal wel blij mee zijn. Maar ook de weg naar de stadions vraagt niet om extreme reistijden. De FIFA schijnt wel stress te hebben om alle teams in hotels onder te kunnen brengen. Want zo groot is Qatar is natuurlijk niet. Al hoorde ik ook dat ze erover nadenken om met cruiseschepen voor de kust te werken waar fans en journalisten kunnen overnachten.’’

De loting voor de groepsfase van het WK vindt vanavond plaats. Wat is een poule des doods voor Oranje en wat is een gunstige poule? ,,Van Gaal zei al op Qatar te hopen. Die zitten in pot 1.’’

Dit weekend is er weer voetbal in de eredivisie. Met nog zeven speelronden te gaan, is de vraag wie dit weekend het zwaarste programma heeft: Ajax of PSV. ,,Zonder twijfel Ajax. Die hebben spelers die voor WK-kwalificatie hebben gespeeld. PSV heeft dat minder en meer spelers die het even rustig aan hebben kunnen doen. En dan moet Ajax naar FC Groningen. Dit is misschien wel de lastigste wedstrijd van het programma tot het einde. PSV bij Twente is ook niet makkelijk. Die spelen ook nog voor plek 3. PSV krijgt iets meer ruimte in Enschede, denk ik, dan Ajax in Groningen.’’

