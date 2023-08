Voetbalpodcast | ‘Sven Mislintat volgt een ongebruikelijke route bij Ajax’

Dramati­sche avond in Istanboel maakt einde aan Europese illusies FC Twente

De avond die voor FC Twente zo mooi en overtuigend begon bij Fenerbahçe, eindigde in een enorme deceptie. Met 5-1 eraf en een kansloze uitgangspositie voor de return volgende week in Enschede. Cruciaal in Istanboel was de rode kaart voor Youri Regeer, waardoor FC Twente meer dan een helft met een man minder speelde.