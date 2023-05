Voetbalpodcast | ‘Voor de prestaties van AZ is toch minder aandacht’

AZ speelt vanavond de halve finale van de Conference League. Daar is media-aandacht voor, maar vele malen minder dan vorig jaar met Feyenoord. ,,AZ doet al twintig jaar mee in de top en subtop van Nederland. Sportief gezien misschien wel top drie in Nederland”, zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast. ,,Maar daar is toch minder aandacht aan voor. De prestaties van AZ hebben minder impact dan het eigenlijk verdient. Onze webredacteuren weten allemaal: op AZ niet wordt geklikt. Al is er in Nederland natuurlijk wel veel waardering voor de club.”