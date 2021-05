Voetbalsters PSV kloppen kampioen FC Twente en gaan weer de Champions League in

Interview Marciano Vink: ‘Van de haat en afgunst nadat ik de jackpot won, ben ik wel geschrok­ken’

7:37 Lange tijd dreigde Marciano Vink (50) een typische ‘vergeten voetballer’ te worden, maar bij sportzender ESPN is de oud-international terug in de schijnwerpers. Daar ging een nogal atypische levensfase aan vooraf. ,,In de stadions kwam ik bewust niet, ik wilde niet dat de mensen me zagen.’’