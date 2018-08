Voetbalsters zonder Van der Gragt in cruciaal WK-kwalificatieduel

Kuipers fluit duel tussen PEC en PSV, Perez leidt Willem II tegen Heracles

12:09 Bjorn Kuipers fluit komend weekeinde zijn eerste wedstrijd in de eredivisie sinds het WK voetbal in Rusland. Kuipers krijgt de leiding over het duel tussen PEC en PSV in Zwolle. Martin Perez is door de KNVB aangewezen het duel van Willem II met Heracles Almelo in goede banen te leiden.