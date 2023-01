Voetbalwereld wordt een beetje saaier zonder Telstar-voorzitter Pieter de Waard: ‘En die was al zo saai’

Ik keek net even onder de reacties van de tweet van uw aangekondigde afscheid. Bijna iedereen vindt het jammer dat u stopt.

,,Ik heb ook veel reacties mogen ontvangen, moet ik zeggen. En leuke toch vooral ja. Een beetje anders dan bij het afscheid van Gert-Jan Segers hè. Daar ging de vlag uit bij sommigen. De koning is dood, lang leve de koning. Hier bij Telstar misschien ook wel hoor. En als je weggaat moet je wegblijven ook, vind ik. Ik wil mijn opvolger in elk geval niet voor de poten lopen.”

De algehele strekking is ook wel: de voetbalwereld gaat er een beetje saaier op worden.

,,En die was al zo saai. Maar joh, dat komt wel goed met die hele voetbalwereld. Er zijn nog genoeg karakters die de wereld kunnen kleuren.”

Het besluit om afscheid te nemen was niet zomaar even genomen.

,,Daar heb ik lang over nagedacht. Het was een proces van vier jaar. Uiteindelijk is het een keuze die je met je verstand moet maken. En dat is moeilijk want Telstar is mijn cluppie. Mijn vader was er ook voorzitter, het is me met de paplepel ingeflikkerd.”

U stopt op uw 63e. Dat kan geen toeval zijn, want de 63 komt te pas en te onpas terug bij het in 1963 opgerichte Telstar. Gisteravond zaten er tegen Jong AZ ‘toevallig’ ook weer 1963 toeschouwers in het stadion.

,,Ik heb ze alle 1963 geteld. Echt waar, haha. Maar dat ik op mijn 63ste stop is echt toeval. Geloof me.”

Toevallig kwam er vorige week nog een vacature bij de club langs. De bediener van het mandjes-scorebord ‘meende vakantie te moeten nemen’ stond er in de omschrijving. Is dat niet wat voor u?

,,Dan krijg ik ruzie met Jeroen. Die is er de volgende wedstrijd gewoon weer bij. Hij gaat bovendien over de rooie als iemand anders het scorebord gaat bedienen. Dat wil ik niet op m’n geweten hebben.”

Maar we zien u toch wel als toeschouwers terug?

,,Vanaf seizoen 2023/2024 ja. Maar ook gewoon vaak op vrijdagavond om vijf over tien op teletekst kijken hoe ze hebben gespeeld hoor. En gezellig naar de film met mijn vrouw Jiska. Maar ik kan net zo goed in het totale niks verdrinken. Ik ben heel goed in heerlijk niksen.”

Zien we u dan helemaal niet meer terug in de voetbalwereld? Of een andere wereld?

,,Cabaretier worden is een langlevende droom. Net als bondsvoorzitter worden. Dat heb ik al eens geprobeerd, maar dat kan nog steeds. Ik ben nog steeds lid van een voetbalvereniging. Ik zou het niet uitsluiten.”

Wat gaat niet missen aan de voetbalwereld?

,,Commissarissen. Die heb je ook nodig hoor, versta me niet verkeerd. Die spelen ook een belangrijke rol. Zijn het weleens niet met de voorzitter eens en dat is bij Telstar een eigenwijze flikker. Dan wil het weleens vuren. Zonder wrijving geen glas, maar ik ben een man van de harmonie. Dat is in zeventien jaar tijd niet altijd gelukt en dat zijn geen hoogtepunten moet ik zeggen.”

Volledig scherm Louis van Gaal was in het seizoen 2021/2022 eenmalig trainer van Telstar. Het leverde een 1-0 zege op Jong AZ op. © Pro Shots / Vincent de Vries

Wat zijn wél hoogtepunten?

,,De bekerwedstrijd tegen Ajax misschien? Of de play-offwedstrijd tegen De Graafschap. En alle lol en luim. Het blauwe veld en de wedstrijd met Louis van Gaal als trainer. Frankie number 6, de parfumlijn van onze clublegende Frank Korpershoek. Dat bedenken we allemaal samen, he. En ik mocht de aanvoerder zijn. Tja, je kan boeken vol schrijven over Telstar.”

De afscheidstournee is begonnen?

,,Promotie zou ik mijn opvolger wel gunnen. Dan kan hij of zij direct aan de bak. Ach man, dan is het niet alle hens aan dek maar meer dan alle hens aan dek, haha!”