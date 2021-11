Volle Euroborg bij afscheid Robben: ‘Stoppen voelt nog steeds dubbel’

Buijs zei het met een knipoog, maar in zijn hart zou Robben zelf eigenlijk niets liever doen. ,,Het is wel door mijn hoofd geschoten’’, zei hij. ,,Dat zou heel bijzonder zijn. Maar ik denk niet dat het realistisch is. Maar het maakt het wel dubbel, rationeel gezien was het verstandig om te stoppen, maar gevoelsmatig was ik graag nog doorgegaan. Alsnog een échte afscheidswedstrijd organiseren? Nee, ik ben van puur natuur. Dan wordt het een gemaakte show en dat is niks.’’

Robben geniet momenteel van zijn vrijheid en zijn gezin. ,,Ik ben nog niet heel bewust bezig met de toekomst. Ik sta er open in. Sporten doe ik nog heel veel. Ik heb me vrij fanatiek op padel gestort, speel zeker drie à vier keer per week. Verder ben ik bij amateurclub Be Quick hier in Groningen actief als trainer, dicht bij mijn jongens die allebei voetballen. We zien wel of ik dat in de toekomst wil uitbreiden. Ik heb geen haast.’’