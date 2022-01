Voor de aanhang van Celtic is er maar één Wim Jansen

ADO revan­cheert zich tegen concurrent Excelsior en klimt naar de derde plek

Excelsior wacht in het nieuwe kalenderjaar in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd op een overwinning. De Rotterdamse ploeg, die graag wil terugkeren naar de Eredivisie, ging op eigen veld onderuit tegen het al even ambitieuze ADO Den Haag: 2-3.

25 januari