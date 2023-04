Voor een ommekeer tegen Anderlecht moet alles kloppen bij AZ: ‘Heb geen spijt van invalbeurt Karlsson’

Boze NAC-trai­ner Hyballa over gooiende supporters: ‘Hebben absoluut geen discipline’

Trainer Peter Hyballa van NAC Breda baalt van de supporters die vrijdag tijdens de derby tegen Willem II eerst vuurwerk op het veld gooiden en later bekers bier. ,,Die supporters hebben absoluut geen discipline. Hiermee benadelen ze ons team en ook de club”, zei Hyballa, nadat de wedstrijd in de slotfase definitief was gestaakt.