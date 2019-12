Voor Kökçü voelt het alsof hij nog een drempeltje over moet

Door Mikos Gouka



Orkun Kökçü spreidt zijn armen. Hij wil graag aangeven hoe groot iets is. Het gaat over de stap van de jeugdafdeling naar de hoofdmacht van Feyenoord. ,,De grootste stap die je moet zetten in een voetbalcarrière’’, zegt de linkspoot.



‘Orrie’ noemt zijn trainer hem liefkozend. Dick Advocaat is al weken lovend over de middenvelder. ,,Een enorm talent. Feyenoord mag heel blij zijn dat hij hier speelt’’, aldus de 72-jarige Hagenaar. Kökçü glimlacht. ,,Zijn vertrouwen voelt erg goed. De trainer vond het volgens mij moeilijk om mijn naam uit te spreken. Hij vroeg of ik toevallig ook een bijnaam had. Ik vertelde dat mijn vrienden mij vaak Orrie noemden. En nu noemt de trainer mij ook zo, haha.’’