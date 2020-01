Voor scorende Dumfries valt er weinig te juichen: ‘Doen onszelf tekort’

,,We maakten het onszelf moeilijk’’, mopperde Dumfries voor de camera van FOX Sports. ,,We hebben zoveel kansen gehad in de eerste helft, dan moet je de wedstrijd gelijk dood maken. Naarmate de wedstrijd vorderde gingen we een beetje mee in het vechtvoetbal van VVV. We doen onszelf tekort want we hadden het al lang af moeten maken.’’

Lees ook Slordig PSV begint 2020 met pijnlijk gelijkspel in Venlo Lees meer

In de tweede helft leek PSV na de benutte penalty van VVV verslagen, totdat Dumfries in de tweede minuut van de extra tijd de gelijkmaker binnenkopte. ,,We hadden moeten winnen hier. Dat is zuur. We moeten nu dicht bij elkaar blijven. Het is nu even een bittere pil, maar we zijn het aan onszelf verplicht om door te gaan en beter te gaan voetballen. Je ziet dat we goed aan de wedstrijd beginnen en genoeg kansen creëren. Nu moeten we het nog zien af te maken.”

Volledig scherm Dumfries juicht na zijn gelijkmaker. © BSR Agency

Ernest Faber vond het verschil tussen de eerste en tweede helft van PSV te groot. De trainer was goed te spreken over de start van zijn elftal, maar schrok van het verval, vooral na de 1-0 van VVV halverwege de tweede helft.

,,We kwamen ongelukkig achter. Dan mag je best teleurgesteld zijn, maar je moet wel je afspraken nakomen. Gewoon doen wat we vooraf met z’n allen hebben afgesproken”, aldus Faber, die merkte dat het vertrouwen bij zijn elftal broos is. PSV won eind september voor het laatst een competitiewedstrijd buiten Eindhoven.

Het gebrek aan scorend vermogen brak PSV in Venlo voor rust op. ,,We begonnen prima. De eerste twintig minuten kregen we voldoende kansen. Die moet je gewoon afmaken, anders geef je de tegenstander hoop.”

Volledig scherm Ernest Faber. © Ronald Bonestroo

Noni Madueke

Noni Madueke kan de komende weken bij PSV op meer speeltijd rekenen. Faber was te spreken over de 17-jarige debutant, die in de 73ste minuut inviel. ,,Hij heeft de bal en gaat gewoon”, aldus Faber over de jonge Engelsman van Nigeriaanse afkomst.

Madueke ging eerder deze maand mee op trainingskamp naar Qatar en maakte indruk op de coach. Omdat de geblesseerde topscorer Donyell Malen dit seizoen niet meer in actie komt, is Faber op zoek naar alternatieven.

Volledig scherm PSV-debutant Noni Madueke. © BSR Agency

Naast Bergwijn en Madueke heeft Faber met Sam Lammers en Konstantinos Mitroglou nog twee opties. Mitroglou hervat maandag de training en Lammers sluit donderdag weer aan bij de selectie voor de bekerwedstrijd tegen NAC.

Linksback