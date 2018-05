Voor Vitesse gloort tegen FC Utrecht nu al een record

De teller staat nu op 44 officiële duels. Met de wedstrijd tegen FC Utrecht komt de club uit Gelderland uit op nummer 45 en nummer 46.



Vitesse was ook trefzeker in elk thuisduel met FC Utrecht. De ploeg van Edward Sturing kwam in 35 thuiswedstrijden tot 73 treffers in totaal.



Mason Mount was in zijn laatste zes wedstrijden viooor Vitesse direct betrokken bij twaalf doelpunten (6 goals, 6 assists), één meer dan in zijn eerste 32 duels voor Vitesse bij elkaar (11 – 7 treffers, 4 assists).

Dit is de vermoedelijke opstelling van Vitesse:

Sinds de play-offs voor de Europa League naar de huidige opzet ging (2008/09), stond alleen FC Utrecht (dit is de vijfde keer) vaker in de finale dan Vitesse (derde keer, gelijk met FC Groningen).



FC Utrecht is ongeslagen in de laatste negen ontmoetingen met Vitesse in alle competities (6x winst, 3x gelijk) en scoorde 21 keer in deze duels, tegenover tien doelpunten van de Arnhemmers.



FC Utrecht won op 18 februari voor het laatst een uitwedstrijd, Dat was tegen Roda JC. De club is voor het eerst sinds april 2015 zes uitduels op rij zonder zege (2x gelijk, 4x verlies).

Ook voor FC Utrecht is de finale van de play-offs wedstrijd 45 en 46 van het seizoen. Daarmee is dit het seizoen met de een-na-meeste duels voor de Utrechters. In het seizoen 2010/11 kwam de Domploeg tot 51 wedstrijden.

FC Utrecht kwam van de vier deelnemende ploegen aan de play-offs om een Europees ticket tot de minste doelpogingen (19) en balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied (24). Op basis van de kwaliteit van de kansen (Expected Goals) konden slechts 1,8 doelpunten van de Utrechters worden verwacht (5 goals).

Sean Klaiber bereidde twee doelpunten voor in zijn laatste drie wedstrijden, in zijn 35 officiële duels daarvoor (3085 speelminuten) lukte hem dat geen enkele keer.

Dit is de vermoedelijke opstelling van FC Utrecht: