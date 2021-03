Voorkomt Feyenoord op zijn geliefde zaterdag negatieve reeks onder Advocaat?

Verwachte opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekend in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de 25ste speelronde.

FC Emmen - Sparta (vrijdag, 20.00 uur)

• FC Emmen was de laatste twee wedstrijden eindelijk in vorm: tegen PEC Zwolle (3-2) en FC Utrecht (0-1) boekte het de eerste zeges van het seizoen. Het lukte Emmen nog nooit om drie keer achter elkaar te winnen in de eredivisie.

• Sparta presteerde sinds de start van 2021 het slechtst van alle ploegen in de eredivisie. Geen club pakte dit jaar zo weinig punten als de Rotterdammers (5 punten in 9 duels). FC Emmen verzamelde in 10 wedstrijden 7 punten bij elkaar en staat op de 17de plek in dit klassement.

• Tom Beugelsdijk speelt mogelijk zijn 200ste eredivisiewedstrijd tegen Emmen. Van zijn huidige ploeggenoten bereikten alleen Adil Auassar (243) en Aaron Meijers (313) deze mijlpaal al.

Volledig scherm Opstelling Sparta © AD Volledig scherm Opstelling FC Emmen © AD

Feyenoord - VVV-Venlo (zaterdag, 16.30 uur)

• In eigen huis kwam Feyenoord in 21 van de 22 eredivisieduels met VVV-Venlo tot scoren, de Rotterdammers bleven alleen in maart 1988 zonder treffer in de 0-2 verloren thuiswedstrijd. Daarnaast won Feyenoord acht van zijn laatste negen thuiswedstrijden tegen VVV. Alleen op 18 november 2017 werd er niet gewonnen (1-1).

• Feyenoord won geen van zijn laatste drie eredivisieduels (W0-G2-V1). De club hoefde onder Dick Advocaat nog nooit vier duels op een competitiezege te wachten.

• VVV-Venlo verloor al zijn vijf wedstrijden die het speelde op een zaterdag, terwijl Feyenoord juist elk van zijn laatste zeven duels op deze dag won.

Volledig scherm Opstelling Feyenoord © AD

Volledig scherm Opstelling VVV © AD

FC Twente - Willem II (zaterdag, 18.45 uur)

• Alleen Ajax scoorde dit seizoen vaker in het eerste kwartier (11 keer) dan FC Twente (9 keer). De ploeg van Ron Jans maakte vier van de laatste acht competitiedoelpunten in deze periode.

• In De Grolsch Veste won FC Twente al acht duels op rij niet. De laatste thuiszege was de 5-1 winst op PEC Zwolle op 31 oktober. Slechts eenmaal eerder noteerde Twente een langere reeks zonder thuisoverwinning: tussen oktober 2017 en april 2018 won het geen van zijn elf thuisduels op rij. In dat seizoen degradeerde de club naar de Keuken Kampioen Divisie.

• Willem II begon dit seizoen met 23 verschillende basisopstellingen aan zijn 24 duels, het meeste van alle eredivisieclubs.

Volledig scherm Opstelling FC Twente. © AD

Volledig scherm Opstelling Willem II © AD

SC Heerenveen - ADO Den Haag (zaterdag, 20.00 uur)

• ADO Den Haag boekte de laatste jaren weinig succes in Friesland. De nummer 17 van de eredivisie won geen van de laatste tien eredivisiewedstrijden bij Heerenveen (V5, G5). In deze 10 duels hield het ook geen enkele keer de nul (18 tegentreffers in totaal).

• ADO-trainer Ruud Brood won nog nooit een uitwedstrijd in de maand maart: W0-G1-V5.

• Ondanks dat ADO de laatste drie wedstrijden niet won, is het verdedigend wel op de goede weg. Het kreeg in de laatste drie duels gemiddeld 10 schoten tegen per wedstrijd (30 in totaal), terwijl de Hagenaars in de eerste 21 speelronden van het seizoen gemiddeld 20,2 schoten per duel te verwerken kregen.

Volledig scherm Opstelling Heerenveen © AD

Volledig scherm Opstelling ADO Den Haag © AD

RKC - FC Utrecht (zaterdag, 21.00 uur)

• RKC boekte zijn laatste drie thuiswedstrijden tegen FC Utrecht in de eredivisie een overwinning. Dit is niet de langste winstreeks op rij voor de Brabanders. RKC noteerde van 1994 tot en met 1997 vijf zeges op rij tegen Utrecht.

• Van de laatste 13 treffers bij RKC - Utrecht werden er maar liefst 12 in de tweede helft gemaakt. 7 van de 13 goals vielen zelfs in het laatste kwartier.

• FC Utrecht won de laatste twee duels buitenshuis zonder een tegengoal te incasseren. Utrecht wonnen in de eredivisie nog nooit drie uitwedstrijden op rij met een clean sheet.

Volledig scherm Opstelling RKC © AD

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © AD

Ajax - FC Groningen (zondag, 12.15 uur)

• Ajax ervaarde de laatste jaren weinig problemen met FC Groningen. Het won 25 van de laatste 27 wedstrijden in de Johan Cruijf Arena. In de laatste 12 duels incasseerde het slechts 2 doelpunten. Het laatste Groningen-doelpunt in Amsterdam werd gemaakt door Ajacied Oussama Idrissi in augustus 2017.

• FC Groningen noteerde dit seizoen namelijk meer snelle uitbraken dan elk ander eredivisieteam (18), terwijl Ajax van alle clubs de meeste snelle uitbraken tegen kreeg (17).

• Ajax verspeelde dit seizoen slechts 2 punten wanneer het op voorsprong kwam, het minste aantal van alle ploegen. FC Groningen verspeelde pas 4 punten en staat op de tweede plek in dit klassement.

Volledig scherm Opstelling Ajax © AD

Volledig scherm Opstelling FC Groningen © AD

Fortuna Sittard - PSV (zondag, 14.30 uur)

• PSV verloor deze eeuw geen enkele keer tegen Fortuna Sittard. Het won 9 van de laatste 10 duels en speelde 1 keer gelijk. In december 2000 eindigde het in Sittard in een 1-1 gelijkspel.

• PSV behaalde dit seizoen 26 punten in de 10 duels waarin Mario Götze meedeed (W8-G2-V0), tegenover 25 punten in de 14 duels zonder de Duitser (W7-G4-V3).

• Ben Rienstra was tegen de Eindhovenaren al bij 5 goals betrokken (3 treffers en 2 assists in 16 ontmoetingen), meer dan tegen elk ander huidig eredivisieteam.

Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard © AD

Volledig scherm Opstelling PSV © AD

Heracles - PEC Zwolle (zondag 14.30 uur)

• Heracles Almelo won vijf van de laatste zes thuiswedstrijden tegen PEC in de eredivisie en hield in vier van deze ontmoetingen de nul. In 15 van de 16 duels met PEC kwam het ook tot scoren.

• Heracles-verdediger Marco Rente maakte slechts 6 overtredingen in zijn 19 duels dit seizoen, minder dan iedere andere verdediger met minimaal 15 wedstrijden.

• Mike van Duinen maakte 8 goals in 12 competitieduels tegen Heracles Almelo, alleen Jeremain Lens (10), Klaas Jan Huntelaar en Afonso Alves (beide 9) maakten meer goals tegen de Almeloërs in de eredivisie.

Volledig scherm Opstelling Heracles © AD

Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle © AD

Vitesse - AZ (zondag, 16.45 uur)

• AZ verloor slechts 3 van de laatste 21 wedstrijden tegen Vitesse (W12, G6) en kwam in 20 van deze 21 duels tot scoren.

•Vitesse is ongeslagen in de laatste 6 thuiswedstrijden tegen ploegen die aan het begin van de speeldag in de top-3 van de eredivisie stonden (W2, G4), terwijl het daarvoor 7 van de 8 ontmoetingen verloor (W1).

• Riechedly Bazoer legde dit seizoen 526 keer minimaal 5 meter af met de bal aan de voet, vaker dan iedere andere eredivisiespeler. AZ-middenvelder Teun Koopmeiners volgt met 469 ‘carries’.

Volledig scherm Opstelling Vitesse © AD

Volledig scherm Opstelling AZ © AD