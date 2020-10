Voormalig Ajax-trainer Peter Bosz: ‘13-0 slecht voor Nederlandse voetbal’

Bosz vervolgde: ,,Dit is slecht voor het Nederlandse voetbal. Overal wordt er over gesproken.” Nooit eerder viel in de eredivisie een dergelijke uitslag te noteren. Het record was al in handen van Ajax dat in 1972 in De Meer Vitesse met 12-1 had verslagen. Bosz, die met Ajax in 2017 de finale van de Europa League bereikte, kon het in Duitsland ook niet uitleggen. ,,Zelfs met die rode kaart voor een VVV-speler is dit niet te verklaren."