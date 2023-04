Voormalig voetbalprof Youri Petrov (48), oud-speler RKC, FC Twente en ADO Den Haag, overleden

Petrov keerde na zijn periode bij ADO Den Haag terug naar Rusland en Oekraïne om in 2006 weer toch weer een rentree te maken op de Nederlandse velden, bij FC Volendam. Na zijn profcarrière speelde hij als amateur nog voor ASWH, Haaglandia en de amateurafdeling van PSV. Petrov speelde twee interlands voor Jong Rusland.



Petrov behoort in Rusland nog altijd tot een select groepje van zestien voetballers dat voor zijn achttiende levensjaar scoorde op het hoogste Russische niveau. Hij maakte zijn eerste treffer op 17 mei 1992. Petrov was toen 17 jaar en 303 dagen oud.



In 2017 maakte deze site nog een interview met Petrov, waarin hij uitgebreid inging op zijn alcoholverslaving. Hij woonde toen in Waalwijk.