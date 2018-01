Voormalig Willem II'er Sanusi nieuwe captain Sparta

PSV en Maher: Een sportief huwelijk dat respectvol, maar teleurstellend eindigt

14:26 Echte sportieve liefde is het nooit geworden tussen PSV en Adam Maher. Wie opschrijft dat de spelverdeler compleet is mislukt in Eindhoven, heeft het ook niet goed. Dat is namelijk niet zo. Bij FC Twente moet hij proberen zijn carrière weer aan de praat te krijgen.