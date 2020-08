Voormalig Willem II-trainer Henk Wullems (84) overleden

Henk Wullems, die afgelopen zaterdag op 84-jarige leeftijd overleed, is voorgoed verklonken met de historie van NAC. De trainer bezorgde de club op 31 mei 1973 de enige naoorlogse prijs. Hij zat op de bank toen NAC de KNVB-beker won door in de finale in de Kuip NEC met 2-0 te verslaan.

Een paar maanden eerder was hij bij NAC in dienst getreden als opvolger van de ontslagen Ben Peeters. Dat de club in de eredivisie bleef was zijn belangrijkste missie. Wullems, man van de harde aanpak, slaagde op het nippertje. NAC finishte op een veilige zestiende plaats.

Na de finale in Rotterdam ging Wullems op de schouders. Maar het typeerde hem dat hij alle credits aan zijn spelersgroep gaf. ,,Die hebben het dit seizoen gedaan”, zei Wullems, die ook zijn voorganger Peeters liet mee feesten in de kleedkamer.

Van alle stress verlost

In het bekertoernooi leek de Bredase club van alle stress verlost. Op het pad naar de finale won NAC van Ajax, Den Haag en Sparta, drie clubs uit de top-vijf. Een seizoen later maakte Wullems van de Bredase club opnieuw een cupfighter. NAC haalde weer de finale, waarin het met 6-0 van PSV verloor. En weer parkeerde Wullems de club op een zestiende plaats, net voldoende om niet te degraderen.

Als trainer had Wullems de pech niet overal op het juiste moment te arriveren. Voor zijn periode bij NAC werkte hij van 1971 tot 1973 twee seizoenen bij Willem II, de aartsrivaal. De Tilburgse club had geen geld en voetbalde anoniem in de eerste divisie. De club trainde noodgedwongen op een veld van de fraters. Er viel weinig eer aan te behalen.

Over de grenzen

Blauw Wit was de eerste betaalde club waar Wullems als trainer werkte. Na zijn Brabantse periode zouden er nog veel clubs volgen. Hij zat op de bank bij Vitesse, Go Ahead, AZ en Excelsior en was technisch directeur van ADO Den Haag. Zijn grootste successen beleefde hij echter over de grenzen. Met PSM Makassar pakte hij de Indonesische voetbaltitel. Van dat land was hij ook een paar jaar bondscoach.

Bij Persikota Tangerang beëindigde Wullems in 2002 zijn trainersloopbaan, al keerde hij nog tweemaal bij clubs in Indonesië als interim-trainer terug op de bank.

Wullems ging terug naar Nederland, waar hij zich in de regio Tilburg vestigde. De laatste tijd was hij als gevolg van een herseninfarct al enige tijd ernstig ziek. Wullems wordt zaterdag gecremeerd in Tilburg.