Voorselectie Oranje Leeuwinnen voor WK bekend: Kika van Es en Shanice van de Sanden grootste verrassingen

Bondscoach Andries Jonker van de Oranje Leeuwinnen heeft dertig speelsters opgenomen in de voorselectie voor het komende WK vrouwenvoetbal. Shanice van de Sanden en Kika van Es zijn de grootste verrassingen in de voorlopige groep. Er moeten nog zeven speelsters afvallen.

Van de Sanden (30) speelde 95 interlands, maar haar laatste optreden in de nationale ploeg dateert van eind 2021. Jonker riep de aanvalster van Liverpool vorig jaar na zijn aanstelling nog wel een keer op. De snelle rechtsbuiten was een vaste waarde in Oranje tijdens het gewonnen EK van 2017 in eigen land en aanvankelijk ook twee jaar later op het WK in Frankrijk, waar de voetbalsters de finale haalden. Tijdens dat toernooi raakte Van de Sanden wel haar basisplaats kwijt.

De 31-jarige Van Es gaf onlangs in deze krant aan na dit seizoen afscheid te nemen als voetbalster. Mede door een loodzware periode speelde ze in november haar laatste interland namens de Oranje Leeuwinnen, maar ze gaf in een openhartig interview te kennen de hoop op het WK nog niet te hebben opgegeven.

,,Totdat niets definitief is, wil ik er alles aan doen om alsnog op de lijst te komen voor het WK. Dan ben ik de eerste die aan die poort staat. Maar ik ben ook realistisch’’, zei Van Es, die in november haar 77e en voorlopig laatste interland speelde.

Complete voorselectie Doel: Daphne van Domselaar, Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en Jacintha Weimar (Bayern München)

Verdediging: Kaitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Inter), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan), Alieke Tuin (Fortuna Sittard) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenveld: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Kerstin Casparij (Manchester City), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Wieke Kaptein (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (VfL Wolfsburg) en Sherida Spitse (Ajax)

Aanval: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Shanice van de Sanden (Liverpool) en Katja Snoeijs (Everton).

Jonker mag uiteindelijk 23 speelsters meenemen naar het WK. De definitieve selectie moet uiterlijk op 9 juli worden doorgegeven aan de FIFA, elf dagen voor de start van het toernooi. Jonker maakt zijn selectie op 30 juni bekend. Er moeten nog zeven speelsters afvallen.

Miedema

Vivianne Miedema is niet van de partij. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal herstelt momenteel van een zware knieblessure en zit in de laatste fase van haar revalidatie. ,,Het is de fase waarin ze juist weer op het veld mag trainen. Dan moet je jezelf niet opzadelen met een reis van een etmaal en het tijdsverschil. Als ze het begin van het nieuwe seizoen wil meemaken, dan moet ze zich niet bezighouden met het WK’’, vertelde bondscoach Jonker daar eerder over.

Het wereldkampioenschap voor vrouwen wordt dit jaar georganiseerd in Australië en Nieuw-Zeeland. Het toernooi gaat op 20 juli van start en duurt tot 20 augustus. Dan wordt de finale afgewerkt in Sydney. De Oranje Leeuwinnen nemen het in de poulefase op tegen Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam.

Mead mist WK Beth Mead moet het WK in Australië en Nieuw-Zeeland definitief laten schieten. De topspits van de Engelse ploeg was al een groot vraagteken vanwege een knieblessure en is niet opgenomen in de 23-koppige selectie van bondscoach Sarina Wiegman. Het ontbreken van Mead is een fikse tegenvaller voor de Engelsen. De aanvaller werd tijdens het afgelopen EK benoemd tot beste speelster van het toernooi. Ook aanvoerster Leah Williamson mist het WK vanwege een blessure.

