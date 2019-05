Voortbestaan Roda JC hangt aan zijden draadje

Voor een investeerder kan Roda een lucratieve deal zijn. Schrouff heeft al eerder gezegd dat hij zijn aandelen gratis aan een nieuwe investeerder wil overdoen. De beoogde overname door de Rus Mikhail Ponomarev is inmiddels zo goed als zeker van de baan. En de tijd begint te dringen, want uiterlijk op 15 juni moet er een sluitende begroting liggen bij de KNVB. Op initiatief van het Platform Roda JC, een afvaardiging van sponsors, supporters en oud-voetballers, kwamen alle steakholders vandaag bij elkaar. Daar werd volgens Ingo Bulles van het Platform duidelijk dat het voor Schrouff einde oefening is.

Sterker nog, is er voor volgende week dinsdag geen akkoord met nieuwe investeerders dan wil multimiljonair de stekker eruit trekken. Binnen een week zou dan al het faillissement uitgesproken kunnen zijn. Hoewel de boodschap keihard is, wil Bulles nog niet aan het einde denken. ,,De boodschap kwam hard aan, maar na de bijeenkomst zag je wel dat er dingen op gang kwamen. Alsof toen pas duidelijk werd dat er echt iets moet gebeuren. Dat de supporters nu geld inzamelen is prijzenswaardig, maar daar redden we het niet mee. Ik weiger me erbij neer te leggen dat het echt over is voor deze club. Het wordt spannend en kort dag. Maar ik geloof erin dat deze club behouden blijft, ook al wordt het een moeilijke zaak.”