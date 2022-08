Vooruitblik eredivisie | Doorgaan op het verrassende succes van het slot van vorig seizoen

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: Heerenveen.

Je kon er als Fries chagrijnig van worden, of juist heel blij. Tijdens het afgelopen seizoen van Heerenveen gierden de emoties door het Abe Lenstra-stadion en sloeg de stemming net zo makkelijk om als het weer in een Hollandse zomer. Het woord degradatievoetbal viel, trainer Johnny Jansen werd ontslagen, maar in het slot van de competitie viel veel goed en was het weer fijn om naar Heerenveen te kijken.

Dat had vooral te maken met de voltreffers van technisch manager Ferry de Haan op de winterse transfermarkt. Anas Tahiri, Thom Haye, Joost van Aken, Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk gaven de ploeg nieuw elan, met als beloning de play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League. Daarin was AZ te sterk.

Het zou gek zijn als Kees van Wonderen niet zou voortborduren op dit succes. Ongetwijfeld zal de coach die overkwam van Go Ahead Eagles erg blij dat Heerenveen opnieuw kan beschikken over de kopsterke Van Hooijdonk, die voor een tweede keer wordt gehuurd van het Italiaanse Bologna. Hij vormde een sterk duo met de speersnelle Zweed Sarr.

Volledig scherm Amin Sarr © Pro Shots / Erik Pasman

Ondertussen probeert De Haan de selectie verder te versterken, waarbij hij haast een aparte kleedkamer kan inrichten speciaal voor spelers uit Zweden. Sarr, Rami Kaib en Rami al Hajj waren er al, deze zomer kwamen daar landgenoten Hussein Ali, Alex Timossi en Simon Olsson bij.

Het is de vraag of de technische roerganger ook voor een nieuwe spits in Zweden kijkt, want Heerenveen kan in de voorhoede nog wel een impuls gebruiken. Wat als Van Hooijdonk of Sarr onverhoopt langdurig geblesseerd raakt? Van Wonderen moet dan misschien zelfs afstappen van 5-3-2 (of 3-5-2) en doorgaan met één spits.

De breedte van de selectie wringt dus. Een meevaller is wel de terugkeer van verdediger Pawel Bochniewicz. De lange Pool miste het vorige seizoen vanwege een knieblessure. Straks heeft hij een centraal plekje in de defensie van vijf spelers, met daarachter Andries Noppert. De doelman met Friese wortels, die Van Wonderen meenam van Go Ahead Eagles, heeft de concurrentiestrijd gewonnen van Xavier Mous.

Speler om op te letten

Hij was dé revelatie van Heerenveen in de tweede seizoenshelft. Amin Sarr, voor ruim 2 miljoen euro gekocht, koppelde snelheid aan efficiëntie en veroverde zo binnen de kortste keren de Friese harten. Mocht hij deze lijn weten door te trekken, dan is hij waarschijnlijk al snel onhoudbaar voor Heerenveen.

Basisopstelling

Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Kaib; Haye, Tahiri; Köhlert; Sarr, Van Hooijdonk.

