Voorzitter De Graafschap woedend op Gudde: ‘Volstrekt ruggengraatloos persoon’

Cambuur en De Graafschap drogen tranen: 'Dit is zo ongeloof­lijk triest'

14 mei Groot was de teleurstelling bij SC Cambuur en De Graafschap, nadat de rechter de KNVB in het gelijkstelde. Beide clubs spelen volgend seizoen normaal gesproken weer in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Het voetbal is de verliezer”, aldus Cambuur-directeur Ard de Graaf.