Vraagtekens rondom onderzochte Blind: ‘Hij voelt zich niet lekker’

Nabeschouwing Hattrick Berghuis vergroot crisis dolend PSV

16:46 PSV is opnieuw flink onderuit gegaan in een uitwedstrijd. Zondagmiddag was Feyenoord met 3-1 te sterk. Door de nieuwe nederlaag heeft PSV halverwege het seizoen al 20 (!) punten verspeeld in de eredivisie.